Serie A: Sassuolo Cagliari, probabili formazioni

Cagliari dei miracoli a Reggio Emilia a caccia del terzo posto contro il Sassuolo. Ma c'è un problema: la controversia tra il procuratore di Nandez e il Cagliari potrebbe finire in tribunale. Sarebbe stata addirittura fissata la prima udienza. Pomo della discordia una interpretazione delle clausole dell'accordo che ha portato il giocatore in Sardegna dal Boca Juniors: una questione da circa 300mila euro. Il centrocampista è stato regolarmente convocato. Ma l'allenatore Rolando Maran ha messo le mani avanti e ha detto che il giocatore ha rimediato una botta in allenamento e che ci sono delle verifiche in corso. "Non ho ulteriori elementi da riferire su questa vicenda - ha spiegato il tecnico - io vedo solo che il giocatore si sta allenando con la stessa partecipazione e voglia degli altri". Il tecnico ha mantenuto la stessa linea quando gli è stato chiesta un'opinione su una eventuale ipotesi di divorzio tra Cagliari e Nandez a gennaio. "Non ho altro da aggiungere - ha tagliato corto - anche perché ora c'è una partita con il Sassuolo".

Probabili formazioni

Sassuolo-Cagliari.

Sassuolo (4-3-1-2): 63 Turati, 22 Toljan, 2 Marlon, 19 Romagna, 77 Kyriakopoulos, 8 Duncan, 4 Magnanelli, 73 Locatelli, 10 Djuricic, 9 Caputo, 7 Boga (64 Russo, 56 Pegolo, 6 Rogerio, 13 Peluso, 17 Muldur, 33 Tripaldelli, 31 Ferrari, 14 Obiang, 23 Traore, 36 Mazzitelli, 68 Bourabia 18 Raspadori). All. De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Consigli, Berardi, Defrel e Chiriches. Cagliari (4-3-1-2): 1 Rafael, 24 Faragò, 19 Pisacane, 15 Klavan, 3 Pellegrini, 18 Nandez, 8 Cigarini, 6 Rog, 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro, 99 Simeone. (20 Aresti, 2 Pinna, 3 Mattiello, 12 Cacciatore, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis, 17 Oliva, 27 Deiola, 21 Ionita, 29 Castro, 9 Cerri, 26 Ragatzu). Squalificati: Olsen. Diffidati: Ceppitelli, Nandez, Rog. Indisponibili: Birsa, Ceppitelli, Cragno, Pavoletti. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 2,40; 3,50; 2,85.

Torino-Fiorentina.

Torino (4-4-1-1): 39 Sirigu, 29 De Silvestri, 5 Izzo, 33 Nkoulou, 36 Bremer, 8 Baselli, 88 Rincon, 23 Meité, 15 Ansaldi, 24 Verdi, 21 Berenguer. (25 Rosati, 18 Ujkani, 11 Zaza, 14 Bonifazi, 27 Parigini, 30 Djidji, 34 Aina, 93 Laxalt, 99 Buongiorno). All.: Mazzarri. Squalificati: Edera. Diffidati: Ansaldi. Indisponibili: Iago Falque, Lyanco, Lukic, Belotti, Millico.

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres, 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 8 Castrovilli, 29 Dalbert, 25 Chiesa, 29 Vlahovic. (1 Terracciano, 79 Cerofolini, 23 Venuti, 6 Ranieri, 15 Cristoforo, 5 Badelj, 17 Zurkowski, 16 Eysseric, 10 Boateng, 18 Ghezzal, 9 Pedro, 11 Sottil). All.: Montella. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Pezzella, Ribéry. Arbitro: Giacomelli di Trieste. Quote Snai: 2,60; 3,15; 2,85.

Spal-Brescia.

Spal (4-3-1-2): 99 Berisha, 4 Cionek, 23 Vicari, 40 Tomovic, 3 Igor, 11 Murgia, 7 Missiroli, 19 Kurtic, 8 Valoti, 43 Paloschi, 37 Petagna. (A disp. 25 Letica, 22 Thiam, 66 Salamon, 27 Felipe, 67 Cannistrà, 6 Valdifiori, 98 Mastrilli, 95 Jankovic, 10 Floccari, 9 Moncini, 94 Cuellar, 96 Tunjov). All.: Semplici. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kurtic. Indisponibili: Strefezza, Sala, Di Francesco, Fares, D'Alessandro e Reca.

Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 26 Martella; 25 Bisoli, 4 Tonali, 28 Romulo; 7 Spalek; 45 Balotelli, 11 Torregrossa. (22 Alfonso, 12 Andrenacci, 3 Mateju, 5 Gastaldello, 19 Mangraviti, 20 Magnani, 6 Ndoj, 8 Zmrhal, 18 Aye', 21 Matri, 23 Morosini, 9 Donnarumma). All.: Corini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cistana, Tonali. Indisponibili: Dessena. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 2,05; 3,35; 3,70.