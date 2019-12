Atalanta, Gasperini: 'Con Juric è battaglia'

"Non penseremo mica di vincere facile contro il Verona che ha appena messo in difficoltà anche la Roma?". Gian Piero Gasperini chiama alle armi la sua Atalanta contro la squadra rivelazione del campionato: "Non è che risparmiandoci sabato avremmo più energie o vantaggi mercoledì in una gara da dentro o fuori in Champions League con lo Shakhtar - la premessa del tecnico -. Abbiamo avuto alcuni acciacchi in settimana, Kjaer (retto femorale, ndr), De Roon (ginocchio sinistro, ndr) e Gomez che si trascina una contusione da Brescia ma giovedì stava già meglio.

L'avversario di turno non solo ha fatto 18 punti, ma raccolto apprezzamenti unanimi. Ricordiamo che è una neopromossa. Ha un gioco importante, mette in difficoltà chiunque".

Allievo contro maestro, questo il tema della quindicesima giornata al Gewiss Stadium: "Ivan Juric è un allenatore affermato. Ho un rapporto forte con lui: ha giocato per me al Crotone e al Genoa, poi ha iniziato ad allenare con me come secondo dopo aver iniziato dalla Primavera - . Ricordo il suo campionato di B vinto a Crotone. A Verona, una bella realtà, sta trovando la fortuna che non ha trovato a Genova in prima squadra da responsabile tecnico". Con il collega ci sono affetto, stima e similitudini tattiche: "Da calciatore aveva forza, entusiasmo e coraggio coinvolgenti. Ha sposato il mio credo calcistico, ma propone cose in proprio, secondo il suo carattere e la sua indole - sottolinea il Gasp -. Sono felice quando fa risultato, ma vi assicuro che domani non ci guarderemo troppo in faccia, uno cercherà di battere l'altro lottando per la propria causa: è il bello del calcio". Niente turnover, se non mirato, tipo Pasalic in mediana al posto di De Roon: "in Italia dobbiamo cambiare marcia per restare attaccati al gruppetto di alta classifica: ci tengo tantissimo, da qui a Natale non tralasciamo niente". (ANSA).

Juric, possiamo mettere in difficoltà l'Atalanta - "Gasperini? Un maestro, ma giocando da squadra possiamo mettere in difficoltà anche questa Atalanta". Lo ha detto l'allenatore del Verona Ivan Juric, rilasciate alla vigilia di Atalanta-Hellas Verona. "Per noi è stata una buona settimana, abbiamo lavorato bene come sempre e cercheremo di trovare le migliori soluzioni sulla base dei calciatori a disposizione - ha aggiunto Juric -. Giocando da gruppo, quale siamo, saremo in grado di metterli in difficoltà.

Gasperini? E' un mio maestro e, a mio avviso, il migliore allenatore in Italia, c'è tanto di lui in me. Ha portato l'Atalanta ad essere una grande, che gioca da grande e ha giocatori da grande". "Hanno una continuità incredibile, fanno continuamente passi in avanti anno dopo anno, pur mantenendo un'ossatura di squadra e la partita di Champions non influirà sulle scelte di Gasperini - ha continuato -. Kumbulla? Sarà convocato, ma non partirà dall'inizio, ha fatto solo due allenamenti parzialmente con la squadra. Veloso invece sta bene.

Pazzini può essere utile e lo sarà, come è stato contro la Roma quando stavamo attaccando con grande continuità"