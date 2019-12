Inter-Roma. Conte: livello di difficoltà altissimo

''Sicuramente è una partita di altissimo livello di difficoltà per via dell'avversario che andiamo ad affrontare. Hanno entusiasmo e fiducia, affrontiamo una squadra che sta bene. Dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo ci sarà da soffrire e dovremo essere pronti a reggere botta ed essere il più precisi possibile in fase realizzativa'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Roma a San Siro. ''Bisognerà fare molto attenzione, hanno creato un organico importante con giocatori che hanno dato grandi risposte e Fonseca - aggiunge Conte - si è adattato subito al campionato. Faccio loro i complimenti''.



''Se Totti mi ha cercato? Con Francesco mi lega un'amicizia. Mi ha chiamato, mi ha illustrato un po' la situazione, abbiamo parlato. Poi io ho fatto delle valutazioni in maniera molto serena. Non ho sentito che era il momento giusto'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Roma parlando del corteggiamento della scorsa estate di Francesco Totti, all'epoca dirigente giallorosso. ''Non c'era in quel momento l'Inter, non c'era nessun'altra squadra. E' stata una mia sensazione - spiega il tecnico nerazzurro - e ho deciso di declinare la proposta in maniera molto rispettosa, perché è una grandissima piazza e un giorno me l'augurerei perché Roma è una esperienza incredibile''.



''Dobbiamo arrivare alla sosta di Natale nel miglior modo possibile. Inutile dire che dobbiamo fare di necessità virtù. Dopo la sosta potremo rifiatare, recuperare un bel po' di giocatori e tirare un sospiro di sollievo. Cerchiamo di stare concentrati e andare di partita in partita. Dobbiamo veramente stringere i denti e incrociare le dita'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Roma, parlando dell'emergenza infortuni che complica i piani della squadra nerazzurra. ''La stiamo affrontando nella giusta maniera. Vediamo il bicchiere mezzo pieno - aggiunge Conte - perchè nel momento di difficoltà tanti giocatori si sono responsabilizzati ancora di più. Dobbiamo affrontarlo come stiamo facendo: petto in fuori. Non c'è tempo per piangersi addosso, per accampare situazioni e nascondersi''.