Serie A: Lazio Juventus. Sarri: 'Inter avanti? Spero in grande motivazione'

"Mi auguro che il sorpasso fatto dall'Inter sia un elemento di grande motivazione. Ma con la Lazio è una partita palesemente difficile, è una squadra ricca di qualità, al di là dell'aspetto tattico e va tenuta lontana dalla nostra area". Così Maurizio Sarri, alla vigilia di Lazio-Juventus, che i bianconeri affrontano dovendo recuperare almeno un punto ai nerazzurri che questa sera giocano l'anticipo contro la Roma.

Milinkovic, 'Juventus non è al top, approfittiamone' - "La Juve è ancora la squadra da battere, ma penso che se affronteremo la partita come nelle ultime giornate possiamo fare risultato": ne e' convinto Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che domani affronta i bianconeri all'Olimpico. "Secondo me non sono in un momento molto positivo, quindi è meglio per noi trovarli adesso - ha aggiunto il serbo, in un'intervista a Dazn -. Ma primi o secondi non importa, noi prepareremo sempre questa partita in modo diverso, perché la Juve ha i migliori giocatori e punta in alto.

Se sarei titolare nella Juve? Non lo so. Adesso mi importa essere titolare qui alla Lazio, poi non si sa mai. Ma io adesso gioco qui e penso solo al presente".

Milinkovic ha parlato anche dell'intesa con Luis Alberto ("a tutti e due piace giocare a calcio, e in ogni partita proviamo a mettere in campo qualcosa in più") e della stagione della Lazio: "Due partite l'hanno cambiata: quella con la Fiorentina e quella dopo contro il Milan. Abbiamo cambiato mentalità, da quando abbiamo capito che dobbiamo giocare dal 1' fino al 90' sono arrivati gol importanti, anche per la fiducia. A me piaceva molto anche come giocavamo due anni fa, ma adesso stiamo andando più forte e si sa dove vogliamo arrivare". Ovvero, in Champions: "Essere nelle prime quattro - ha aggiunto a Dazn il centrocampista - è il nostro obiettivo da tanti anni, sarebbe troppo pensare allo Scudetto: noi dobbiamo solo restare là in alto e poi, chissà." (ANSA).