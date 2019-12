Serie A: Sampdoria Parma, probabili formazioni

Claudio Ranieri sa quanto potrebbero valere i tre punti in palio al Ferraris col Parma ma predica prudenza perché la Sampdoria non può permettersi un altro passo falso dopo il ko di Cagliari. "E' una partita che dobbiamo vincere ma bisogna stare molto attenti" dice l'allenatore blucerchiato che non si fida degli emiliani di Roberto D'Aversa: "Il Parma ha una catena di destra molto importante con Kulusevski. Dall'altra parte c'è Gervinho, poi davanti c'è Kucka e hanno tanti bei punti di riferimento". L'allenatore dovrebbe confermare sulla fascia destra difensiva Thorsby viste le defezioni di Bereszynski e Depaoli. In attacco la doppietta di Cagliari ha dato slancio a Fabio Quagliarella

Il bomber intanto ha rinnovato il contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2021. Lo ha annunciato la società sul proprio sito. "Il presidente Massimo Ferrero e l'U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Quagliarella. Per la soddisfazione di tutti il capitano - 184 presenze e 78 reti con la nostra maglia - si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2021". Il suo contratto scadeva il prossimo 30 giugno.

Probabili formazioni di Sampdoria-Parma. Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 25 Ferrari, 21 Murillo, 15 Colley, 29 Murru, 4 Vieira, 6 Ekdal, 7 Linetty, 11 Ramirez, 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini (22 Seculin, 30 Falcone, 5 Chabot, 19 Regini, 26 Leris, 14 Jankto, 18 Thorsby, 20 Maroni, 10 Rigoni, 17 Caprari). All.: Ranieri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Depaoli, Ferrari. Indisponibili: Barreto, Bereszynski, Bertolacci, Bonazzoli, Depaoli. Parma (4-3-3): 1 Sepe, 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo, 33 Kucka, 10 Hernani, 17 Barillà, 44 Kulusevski, 11 Cornelius, 27 Gervinho (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 97 Pezzella, 16 Laurini, 23 Camara, 15 Brugman, 93 Sprocati, 88 Adorante). All.D'Aversa. Squalificati: nessuno Diffidati: Barillà Indisponibili: Inglese, Scozzarella, Karamoh. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 2.00; 3.40; 3,80.