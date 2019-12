Serie A: Lecce Genoa, le probabili formazioni

'Sfida aperitivo' per il Lecce che al Via del Mare ospita il Genoa alle 12.30. Sfida dai punti pesanti in ottica salvezza per entrambe le compagini, con il Lecce che cercherà di sfatare l'incantesimo casalingo e conquistare la prima vittoria interna stagionale. Il tecnico Fabio Liverani dovrà fare i conti con infortuni e squalifiche: "Fanno parte di quello che è il corso di una stagione - commenta -. A volte può accadere che le assenze si accaniscano su uno stesso reparto e vai in emergenza. A prescindere da tutto abbiamo i giocatori per disputare una buona gara, non abbiamo né l'abitudine né la voglia di pensare a chi manca". Bisogna dimenticare in fretta la scoppola rimediata in Coppa Italia: "La sconfitta di Ferrara ci ha fatto capire che non abbiamo alcuna possibilità di abbassare l'attenzione e la concentrazione - dice Liverani -. Il Genoa è una squadra che ha una identità precisa, costruisce gioco con calciatori di tecnica e personalità. E' uno scontro diretto, ma secondo me la classifica non rispecchia il reale valore del nostro prossimo avversario".

Motta, chi non ama il Genoa si faccia da parte - Un Genoa che non vince due gare consecutive dal settembre 2018 cercherà a Lecce di sfatare anche il tabù trasferta non avendo mai conquistato bottino pieno in questo campionato lontano dal Ferraris. "Per noi sarà una motivazione in più - ha detto Motta - Dobbiamo attaccare e giocare per vincere. Perché con una vittoria fa bene al morale e per questo sono contento del successo sull'Ascoli in Coppa Italia". Proprio la gara di Coppa ha mostrato un Genoa compatto con gli esclusi dalle convocazioni tutti in tribuna a seguire la partita. "Sono contento di questo ambiente che abbiamo mantenuto sano - ha sottolineato Motta -. Siamo tutti dalla stessa parte, dal team manager Pellegri al presidente. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: salvare il Genoa. E si fa con idee chiare e sacrificio. Sono felice perché vedo che mi seguono e siamo sulla strada giusta. Poi ci sono sicuramente quelli che non hanno la nostra idea ma non mi interessa. Abbiamo bisogno dei tifosi, loro amano il Genoa. Chi non ama il Genoa si metta da parte".

Probabili formazioni di Lecce-Genoa.

Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 5 Lucioni, 2 Riccardi, 27 Calderoni; 4 Petriccione, 77 Tachtsidis, 37 Majer; 11 Shakov; 10 Falco, 19 La Mantia. (22 Vigorito, 95 Bleve, 3 Vera, 6 Benzar, 17 Farias, 20 Dubickas, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 30 Babacar, 32 Lo Faso, 39 Dell'Orco, 85 Imbula). All.: Liverani. Squalificati: Lapadula, Rossettini. Diffidati: Lapadula, Lucioni, Majer, Petriccione. Indisponibili: Dumancic, Mancosu, Meccariello.

Genoa (4-2-3-1): 97 Radu, 18 Ghiglione, 17 Romero, 14 Biraschi, 4 Criscito, 20 Schone, 29 Cassata, 28 Agudelo, 21 Radovanovic, 17 Sturaro, 99 Pinamonti (93 Jandrei, 22 Marchetti, 5 Goldaniga, 32 Ankersen, 3 Barreca, 33 Pajac, 10 Gumus, 91 Saponara, 30 Favilli, 19 Pandev). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kouamè, Zapata, Lerager. Arbitro: Rocchi di Firenze. Quote Snai: 2,60; 3,50; 2,60.