Serie A: Inter Roma, le probabili formazioni

Notiziario di Inter-Roma.

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 21 Santon; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 2 Lopez, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brozovic. Indisponibili: Vanheusden.

Roma (4-3-3): 1 Alisson, 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 7 Pellegrini, 16 De Rossi, 4 Nainggolan, 24 Florenzi, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. (28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 15 Moreno, 33 Emerson, 6 Strootman, 21 Gonalons, 30 Gerson, 17 Under, 14 Schick, 23 Defrel). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fazio, Nainggolan, De Rossi. Indisponibili: Karsdorp, Perotti. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 2,40; 3,45; 2,90.