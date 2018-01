Serie A: Atalanta Napoli, Bergamo crocevia per la capolista

La serie A riparte da Atalanta-Napoli, e la capolista si presenta sul terreno dell' 'Azzurri d'Italia' con questa verità assoluta ben chiara nella testa dei giocatori. Non è un caso che Maurizio Sarri abbia chiesto e ottenuto che i suoi uomini tornassero due giorni prima dalla vacanza di inizio anno perchè tutti sanno che l'Atalanta è un ostacolo durissimo, il più difficile da superare che il calendario potesse in questo momento della stagione piazzare lungo il cammino della capolista. La tradizione recente conferma quanto la sfida ai nerazzurri sia complicata: nelle ultime cinque stagioni il Napoli è uscito infatti sconfitto per tre volte dal campo di Bergamo, rimediando un pareggio ed una sola vittoria (3-1 nel 2015). Il dubbio di formazione con il quale il tecnico dei partenopei ha lasciato il ritiro di Castel Volturno è un solo, ma riguarda quello che probabilmente è il calciatore più importante della squadra, il capitano Marek Hamsik. Lo slovacco in settimana è stato fermato per tre giorni dall'influenza di stagione e solo ieri si è rivisto a Castel Volturno.

Gasperini, Petagna non gioca col Napoli - "In questo momento Petagna deve ritrovare la condizione e le motivazioni giuste perché è in difficoltà. Non può entrare in campo con la squadra in dieci come ha fatto contro l'Atalanta". Alla vigilia del lunch match col Napoli, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini svela chi non partirà titolare. Suggerendo il possibile sostituto: "Potrebbe giocare Cornelius come Ivanovic al suo posto o dietro le punte, le soluzioni ce le abbiamo", rimarca Gasperini. Che elogia le seconde linee, protagoniste tra l'altro dello scontro diretto del 2 gennaio al San Paolo nel quarto di Coppa Italia: "I vari Gosens, Castagne e Cornevalius, quando impiegati, hanno sempre dato risposte convincenti. Le prestazioni di Andrea contro Napoli e Roma sono state convincenti, è un giocatore in continua evoluzione".