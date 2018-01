Serie A: Cagliari Milan, le probabili formazioni

Rino Gattuso giura di non essere ossessionato dall'idea di restare al Milan. "Magari poi andrò a Gallarate, ad allenare la Berretti o gli esordienti: restare qua non è la mia priorità oggi, devo fare il massimo, vincere e far giocare bene la squadra. Io sono l'ultimo problema del Milan", ha ribadito l'ex mediano, concentrato sul suo gruppo perché è l'ora di "alzare l'asticella". A Cagliari, alla ripresa del campionato dopo la sosta, il Milan deve innanzitutto invertire il trend in trasferta, dove da novembre ha collezionato due punti in quattro gare. "Serve la stessa mentalità in casa e fuori, dobbiamo essere squadra, creare e finalizzare di più, dare la mazzata agli avversari, senza andare in difficoltà al primo errore", è la ricetta di Gattuso, alla vigilia della prima di undici partite in 43 giorni, in cui avrà bisogno di tutti i giocatori, anche chi come Locatelli è tentato dall'idea di andare altrove (al Genoa) per avere più spazio. "Locatelli mi ha parlato prima della sosta, secondo me deve rimanere qua. Nel derby l'ho fatto giocare titolare, e se avessi perso mi avrebbero mandato via. Per me era una partita da dentro o fuori - ha detto Gattuso, precisando poi che si trattava di una provocazione per spiegare l'importanza della gara -. Locatelli deve pedalare e deve farsi trovare pronto. È un giovane, dobbiamo farlo crescere noi: dieci partite al Milan valgono 25-30 altrove".

Probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 13 Romagna, 23 Ceppitelli, 19 Pisacane, 16 Faragò, 18 Barella, 8 Cigarini, 21 Ionita, 20 Padoin, 17 Farias, 30 Pavoletti. (1 Rafael, 26 Crosta, 3 Andreolli, 15 Castan, 2 Van der Wiel, 4 Dessena, 27 Deiola, 7 Cossu, 9 Giannetti, 25 Sau). All.: Lopez. Squalificati: Joao Pedro. Diffidati: Ceppitelli, Pavoletti. Indisponibili: Miangue.

Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma, 20 Abate, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura, 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu. (90 A.Donnarumma, 1 Gabriel, 2 Calabria, 22 Musacchio, 29 PAletta, 17 Zapata, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kessie. Indisponibili: Storari, Conti, Mauri. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 3,65; 3,40; 2,05.