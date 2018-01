Serie A torna in campo, risultati e classifica della 21/ma giornata - LIVE

Serie A di nuovo in campo domenica dopo la pausa invernale. Apre il Napoli capolista, di scena a Bergamo, contro un'Atalanta che fa sempre soffrire Sarri. Chiude lunedì la Juventus che ospita il Genoa. Occhi domenica sera su Inter-Roma al centro di polemiche di mercato. La Lazio del capocannonier Immobile, prova a rosicchiare punti con il Chievo mentre il Milan scende a Cagliari e guarda al big-match per l'Europa League tra Sampdoria e Fiorentina. Il Torino di Mazzarri cerca continuità a Reggio Emilia mentre Verdi, dopo il gran rifiuto al Napoli, scende in campo a Bologna contro il Benevento. Sfida salvezza tra Verona e Crotone, mentre la Spal cerca punti a Udine.

L'attesa è finita, ci siamo quasi: le emozioni della #SerieATIM tornano domani!#IlCalcioèDiChiLoAma pic.twitter.com/7zUmJRKn69 — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 20 gennaio 2018

Il quadro della 21/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Atalanta-Napoli domenica ore 12.30

Bologna-Benevento ore 15

Lazio-Chievo

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-Torino

Udinese-Spal

Verona-Crotone

Cagliari-Milan

Inter-Roma

Juventus-Genoa lunedì ore 20.45

La classifica

Napoli 51

Juventus 50

Inter 42

Lazio 40

Roma 39

Sampdoria 30

Atalanta 30

Udinese 28

Fiorentina 28

Torino 28

Milan 28

Bologna 24

Chievo 22

Genoa 21

Sassuolo 21

Cagliari 20

Spal 15

Crotone 15

Verona 13

Benevento 7



- Lazio, Roma, Sampdoria e Udinese una partita in meno.

Classifica Marcatori

- 20 reti: Immobile (6-Lazio).

- 18 reti: Icardi (4 rigori-Inter).

- 14 reti: Dybala (1-Juventus);

- 12 reti: Quagliarella (4-Sampdoria).

- 10 reti: Mertens (3-Napoli).

- 9 reti: Higuain (1-Juventus).

- 8 reti: Dzeko (Roma); Iago Falque (Torino).

- 7 reti: Ilicic (1-Atalanta); Inglese (1-Chievo); Simeone (Fiorentina); Perisic (Inter); Lasagna (Udinese).

- 6 reti: Cristante (Atalanta); Verdi (Bologna); Luis Alberto (Lazio); Callejon (Napoli); D.Zapata (Sampdoria); Thereau (3-Udinese/Fiorentina); , Antenucci (3-Spal); Barak (Udinese).