Serie A: Juventus Genoa. Allegri: "Ci sarà da soffrire"

Dopo la sosta, Allegri vede una ripresa ricca di incognite per la Juventus, scivolata nuovamente a -4 dopo la vittoria del Napoli a Bergamo con l'Atalanta. I precedenti allarmano: dopo gli stop - ricorda il tecnico bianconero - la Juventus ha avuto "due sconfitte, una con la Lazio e una con la Sampdoria". E anche i carichi di lavoro accumulati nell'ultima settimana impensieriscono la vigilia. "Indipendentemente da tutto sarà fondamentale portare a casa la vittoria, anche se ci sarà da soffrire" è il pensiero dell'allenatore bianconero, che attende il recupero di Buffon ("la prossima settimana tornerà a disposizione e sarà nuovamente titolare"), ma deve rinunciare ancora una volta a Dybala, Cuadrado, Howedes e Marchisio. All'Allianz, domani sera, arriva un Genoa rinvigorito dal cambio di allenatore: "Difende molto bene - prosegue Allegri - e nelle ultime quattro partite non ha subito gol, a parte con noi in Coppa Italia. Inoltre ha giocatori di qualità e nelle palle inattive sono molto bravi".

I dubbi di formazione, assenti a parte, riguardano il recuperato De Sciglio, in ballottaggio con Lichtsteiner e Barzagli per il ruolo di terzino destro, e la trequarti, con Douglas Costa in corsa con Bernardeschi per una maglia. Partita molto importante anche se non fondamentale per la corsa scudetto, visto anche il successo del Napoli con l'Atalanta: "Per vincere sappiamo che dobbiamo fare grandissime cose, noi abbiamo due punti in più dello scorso anno ma siamo dietro ai partenopei, che hanno girato a 51". Nessuna recriminazione, "stiamo facendo un cammino importante", ma complimenti all'avversaria "che si sta comportando da lepre" anche se il cammino è ancora lungo: "Mancano 18 partite, ci vuole molta calma, ad aprile ci saranno gli scontri diretti e noi dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni, visto che il Napoli ha qualità e caratteristiche per vincere il campionato".