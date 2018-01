Risultati e classifica Serie A, tutti i gol della 21/ma giornata

La Lazio perde Immobile per infortunio ma batte comunque 5-1 il Chievo e sale momentaneamente al terzo posto in classifica, in attesa del posticipo di stasera tra Inter e Roma. Importanti risultati per la parte bassa della classifica: il Crotone ha vinto 3-0 a Verona, portandosi in zona salvezza, mentre il Bologna ha sconfitto con lo stesso risultato il Benevento, ora ultimo dietro al Verona. La Spal ha preso un punto buono a Udine. La Samp batte la viola con una tripletta di Quagliarella, che scavalca Dybala nella classifica marcatori con 15 reti. Doppiette per Kessiè e Milinkovic-Savic

Il quadro della 21/a giornata (VAI)

Atalanta-Napoli 0-1

Bologna-Benevento 3-0

Lazio-Chievo 5-1

Sampdoria-Fiorentina 3-1

Sassuolo-Torino 1-1

Udinese-Spal 1-1

Verona-Crotone 0-3

Cagliari-Milan 1-2

Inter-Roma (h.20.45)

Juventus-Genoa (domani h.20.45).

La classifica

Napoli 54

Juventus 50

Lazio 43

Inter 42

Roma 39

Sampdoria 33

Milan 31

Atalanta 30

Udinese 29

Torino 29

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo 22

Sassuolo 22

Genoa 21

Cagliari 20

Crotone 18

Spal 16

Verona 13

Benevento 7

- Lazio-Udinese si recupera mercoledì 24 alle h. 18.30

- Roma-Sampdoria si recupera mercoledì 24 alle 20.45

I gol - VIDEO

Classifica marcatori

- 20 reti: Immobile (6-Lazio).

- 18 reti: Icardi (4 rigori-Inter).

- 15 reti: Quagliarella (4-Sampdoria).

- 14 reti: Dybala (1-Juventus).

- 11 reti: Mertens (3-Napoli).

- 9 reti: Higuain (1-Juventus); Dzeko (Roma).

- 8 reti: Iago Falque (Torino).

- 7 reti: Ilicic (1-Atalanta); Inglese (1-Chievo); Simeone (Fiorentina); Perisic (Inter); Luis Alberto e Milinkovic-Savic (Lazio); Lasagna (Udinese).