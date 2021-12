Avviso Smart@Start Vda per nuove imprese innovative

Favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, insediate in Valle d'Aosta, che valorizzino a livello produttivo i risultati della ricerca: è quanto si propone l'avviso Smart & Start VdA - in continuità con il precedente avviso Start the valley up - che è stato approvato dalla Giunta regionale.

Gli aiuti previsti (contributi a fondo perso nell'intensità massima del 80% delle spese sostenute, limite 150.000 euro), a cui possono accedere le nuove imprese innovative e i liberi professionisti innovativi, "sostengono la realizzazione di un Piano di sviluppo, che deve riguardare un ambito tecnologico compreso tra quelli individuati nella Strategia di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta ed essere finalizzato a sviluppare nuovi prodotti o servizi.

La presentazione delle domande può essere fatta "a sportello" e la valutazione verrà effettuata ogni 6 mesi: il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

Per il finanziamento dell'Avviso, la Regione ha stanziato l'importo di 600.000 euro all'anno. L'Avviso sarà chiuso il 30 settembre 2024.

"Questo bando intende supportare la nascita e la crescita di nuove imprese innovative: per investire sul futuro del tessuto industriale valdostano ritengo, infatti, che sia fondamentale destinare risorse al sostegno dei piani di sviluppo di start up che siano capaci di concretizzare i risultati della ricerca industriale per sviluppare nuovi prodotti o servizi coerenti con la strategia di specializzazione regionale" dichiara l'assessore Luigi Bertschy.