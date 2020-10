Lavoro: in chiave digitale tornano i Job Training Days

"In una veste tutta nuova, rivista in chiave digitale" tornano i Job Training Days. L'appuntamento è dal 9 al 13 novembre quando saranno presentate le opportunità di lavoro e di formazione offerte dalla nostra Regione, disponibili completamente online sul sito www.ohmyjob.it.

"Oltre alla Journée des métiers du tourisme, tradizionalmente dedicata all'incontro tra le aziende del settore turistico-alberghiero e i lavoratori, la settimana si presenta ricca di proposte. Le altre giornate offriranno approfondimenti su formazione professionale, opportunità di lavoro, tirocinio e studio, suggerimenti per ottimizzare metodi e mezzi nella ricerca del lavoro, oltre alla presentazione dei progetti che, grazie ai fondi europei, hanno visto la luce in Valle d'Aosta" si legge in una nota. L'ultima giornata dei Job Training Days sarà dedicata alla crisi non solo economica scaturita dalla pandemia e al futuro del mondo del lavoro con un confronto tra esperti accademici, startupper e imprenditori.

"L'impatto che la pandemia ha avuto sul mercato del lavoro - afferma l'Assessore allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy - è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, non dobbiamo perdere di vista il futuro, specialmente quello dei giovani, cogliendo nuovi e differenti stimoli per riflettere sul domani e cogliere le opportunità che si presenteranno nel mondo del lavoro".