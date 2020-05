Fase 2: dopo modifica legge oggi al via domande per 400 euro

(ANSA) - AOSTA, 28 MAG - Dopo la modifica normativa approvata lunedì dal Consiglio regionale, si aprono oggi alle 14 i termini per la presentazione delle domande per ottenere gli indennizzi anti-crisi di 400 euro sia per marzo che per aprile.

La platea dei beneficiari delle misure, regolate da due differenti articoli della legge regionale, è stata ampliata. Al bonus possono accedere anche i soci d'opera di società di persone o di società di capitali e i collaboratori familiari, oltre che i lavoratori autonomi, residenti in Valle d'Aosta (articolo 5).

Possono fare richiesta anche i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva di imprese non tenute alla sospensione dell'attività, quelli occasionali, i soci prestatore d'opera di società di persone o di società di capitali escluse quelle a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e i collaboratori familiari di imprese non tenute alla sospensione dell'attività, i lavoratori subordinati, intermittenti, a tempo determinato, inclusi i lavoratori domestici, i collaboratori coordinati continuativi e i tirocinanti (articolo 7).

"Le modifiche apportate - spiega Luigi Bertschy, assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti - permettono di attivare la piattaforma per dare la risposta voluta dal legislatore e attesa dalla comunità. La prossima settimana verrà attivata anche la misura prevista all'articolo 8 che è stata ora estesa ai lavoratori a tempo determinato. Con le misure di semplificazione introdotte sarà poi più agevole fare la richiesta per ottenere gli indennizzi".

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica unica all'indirizzo https://misurecovid19.regione.vda.it il cui link è disponibile anche sul sito www.ohmyjob.it alla voce "#nessunosaràescluso - Misure Regionali". (ANSA).