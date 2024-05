Bertin, la pensée de Chanoux reste plus pertinente que jamais

Demain, samedi 18 mai, la Vallée d'Aoste rappelle le 80e anniversaire de la mort d'Emile Chanoux, figure emblématique de la Résistance valdôtaine et martyr de la cause autonomiste et de la liberté.

Autour de cette date, une série d'initiatives ont été organisées dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie, que le Conseil de la Vallée a voulu figer dans une loi régionale.

Pour le président de l'Assemblée régionale de la Vallée d'Aoste, Alberto Bertin, "la mort d'Emile Chanoux aux mains des fascistes a déclenché une prise de conscience collective des Valdôtains, un tournant dans la lutte contre le nazi-fascisme et, aujourd'hui, sa pensée reste plus pertinente que jamais".

Selon Bertin, "son opposition au totalitarisme et à la suppression des libertés individuelles reste un avertissement important contre toute forme d'autoritarisme et d'oppression.

Après presque 80 ans de démocratie dans notre Pays on perçoit encore toute sa fragilité et les sonnettes d'alarme sont multiples: l'autoritarisme croissant, la montée des populismes, la corruption, mais aussi l'apathie et le désintérêt des citoyens pour les affaires publiques. La vie et l'engagement d'Emile Chanoux sont là pour nous rappeler l'importance de défendre les valeurs démocratiques et les droits de l'homme, même dans les circonstances les plus difficiles".



