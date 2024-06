Jennifer Lopez cancella il suo tour negli Stati Uniti per "prendersi del tempo da trascorrere con i suoi figli, la famiglia e gli amici".

L'annuncio della star arriva mentre si rincorrono le voci di crisi matrimoniale con Ben Affleck.

Il tour sarebbe dovuto iniziare il 26 giugno a Orlando, Florida, e chiudersi alla fine di agosto in Texas. "Non lo cancellerei se non fosse assolutamente necessario", ha aggiunto Lopez.



