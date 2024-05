A Valsavarenche una targa commemorativa per Emile Chanoux

In occasione dell'80/o anniversario della morte di Emile Chanoux si è svolta a Rovenaud, suo villaggio natale, nel comune di Valsavarenche, la cerimonia di posa di una targa commemorativa del martire della Resistenza valdostana, di fronte al museo e centro di documentazione che già gli è dedicato.

Tra le autorità presenti, oltre a diversi consiglieri regionali e sindaci, anche il presidente della Regione, Renzo Testolin, e il deputato Franco Manes.

Le iniziative per ricordare Chanoux proseguiranno anche domani, in una forma inusuale e innovativa. Dalla collaborazione tra la Fondazione Émile Chanoux e la compagnia di teatro popolare 'Le Digourdì' ha preso forma una lettura animata intitolata 'L'homme au coeur valdôtain - Le Digourdì présentent la vie d'Émile Chanoux' che sarà presentata alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, con ingresso libero.

La serata sarà completata da un'altra novità, la presentazione da parte dell'associazione 'Patoué eun Mezeucca', che ha lo scopo di promuovere l'uso del Patois nella canzone popolare in Valle d'Aosta e nelle regioni limitrofe, del video-clip - girato in alcuni luoghi significativi come Trois Villes di Quart, Chesod di Antey-Saint-André e il Museo della Resistenza di Perloz - della versione in patois francoprovenzale valdostano del canto della Resistenza 'Bella Ciao'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA