Bernie Sanders, 'Netanyahu criminale di guerra, lo boicotterò'

Il senatore Bernie Sanders intende boicottare il discorso al Congresso del premier israeliano Benjamin Netanyahu. "E' un criminale di guerra che non doveva essere invitato in Congresso. Io sicuramente non ci sarò", ha detto Sanders definendo un "giorno triste per l'America" l'invito a Netanyahu.

Ribadendo che Israele ha il diritto di difendersi, Sanders critica aspramente l'operazione a Gaza. "Israele non ha il diritto di uccidere più di 34.000 civili e ferirne più di 80.000. Non ha il diritto di lasciare 19.000 bambini orfani, di annientare il sistema sanitario di Gaza, di bombardare scuole e università e di negare a 625.000 bambini di Gaza l'occasione di un'istruzione", ha messo in evidenza Sanders.



