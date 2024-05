Rappresentanti sindacali, Cgil plaude al quorum del J.B. Festaz

E' stato raggiunto il quorum alle elezioni dei rappresentanti sindacali che si sono svolte nei giorni scorsi alla casa di riposo J.B. Festaz. Lo riferisce la Fp Cgil. "Esprimere una preferenza a coloro che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori è fondamentale in vista della contrattazione aziendale, ma soprattutto ai fini delle tutele in materia di sicurezza. Una giornata storica per noi, ma soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori", affermano Igor De Belli, segretario generale Fp Cgil Valle d'Aosta e Silvia Gradi, segretaria regionale Fp Cgil Vda.

"Queste elezioni - aggiungono - si sono svolte nel primo luogo di lavoro pubblico in Valle d'Aosta, che non per nostra responsabilità, era rimasto sprovvisto di queste fondamentali figure".

Riguardo alle tempistiche per le elezioni Rls e Rsi nel comparto unico, spiegano De Belli e Gradi, "vogliamo dare più voce e forza a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Per questo motivo si svolgeranno a settembre per dare la possibilità a tutte e a tutti di partecipare".

"In questi mesi - sottolinea De Belli - abbiamo portato avanti la nostra battaglia con determinazione per restituire alle lavoratrici e ai lavoratori del Comparto unico della Valle d'Aosta, il diritto di eleggere i propri rappresentanti aziendali e anche i rappresentanti della Salute e della Sicurezza. Nonostante le nostre sollecitazioni in tutti questi anni, nulla sarebbe accaduto se non avessimo preso un'iniziativa decisiva e pubblica, come questa. Di fronte all'attendismo e all'inerzia degli altri, abbiamo proclamato le elezioni da soli facendo una campagna di assemblee e di informazione tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche valdostane, raccogliendo il consenso di tante e tanti, con oltre 300 firme a sostegno della nostra iniziativa dettata dalla forza della democrazia nei luoghi di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA