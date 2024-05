La Thuile, una 'superwebcam' mostra i panorami del comprensorio

Una nuova webcam consente di ammirare con maggior dettaglio i panorami attorno agli impianti a fune di La Thuile. Il dispositivo, con una risoluzione di 233 megapixel, è stato collocato a circa 2.600 metri di quota, sul Monte Chaz Dura, e offre una visuale anche sul Monte Bianco. E' "la webcam più potente sul mercato", fa sapere Funivie Piccolo San Bernardo in una nota, spiegando che "attualmente, è una delle uniche cinque installate al mondo". Un esempio delle potenzialità di questo dispositivo è arrivato nei giorni scorsi, quando ha "consentito di cogliere tutti i colori della meravigliosa aurora boreale che ha avvolto le Alpi". La privacy degli sciatori che durante la stagione invernale transitano nei pressi della "superwebcam" è garantita grazie alla "mascheratura dinamica", che nasconde solo le persone.

L'apparecchio che era installato prima nella stessa posizione, con una risoluzione di 67 megapixel, ha trovato una nuova collocazione e consente ora di ammirare un panorama a 360 gradi dal colle del Piccolo San Bernardo.

Il nuovo dispositivo, installato in collaborazione con l'azienda austriaca Panomax, offre "una visualizzazione Hd a tutto schermo qualunque sia il device di visualizzazione. In particolare, per il navigatore sono disponibili una serie di funzionalità eccezionali, una novità assoluta: innanzitutto è lui il cameraman di questa superwebcam, può gestire la rotazione in qualsiasi direzione, accelerandola e decelerandola a piacere, aumentando e riducendo lo zoom".

Inoltre si "può cliccare su tutti i punti di interesse che rientrano nell'immagine, approfondendo quindi anche dal punto di vista turistico e conoscitivo tutto quello che viene catturato dalla camera". E' poi possibile "visualizzare le immagini migliori catturate dalla superwebcam nei periodi precedenti, un archivio infinito che inizia dal giorno di installazione", senza dimenticare "l'integrazione con Google Maps, che permette l'immediata collocazione geografica del luogo che si sta guardando. Ogni 10 minuti, sia di giorno che di notte, viene generata un'immagine, mentre un video in 4K è creato ogni 10 minuti di giorno e ogni ora di notte".



