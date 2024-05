Ai celiaci soldi al posto del buono, proposta Lega Vda

Versare direttamente sul conto corrente il denaro previsto per sostenere le spese per i celiaci al posto del buono che viene erogato attualmente. E' quanto prevede una proposta di legge depositata dal gruppo Lega Vda in Consiglio Valle.

"Presentiamo quest'iniziativa - ha detto il capogruppo Andrea Manfrin - in occasione della Gionata mondiale della celiachia, una data simbolica per lanciare un messaggio importante. In Valle d'Aosta ci sono delle effettive difficoltà ad acquistare prodotti per i celiaci con i buoni dello Stato: ci sono infatti solo due negozi, uno ad Aosta e uno a Donnas, altrimenti bisogna rivolgersi alle farmacie che hanno prezzi più elevati. Per la grande distribuzione è molto complessa per procedura per incassare i buoni". "La nostra legge - ha aggiunto - introduce una soluzione concreta e ricalca quella adottata dalla provincia autonoma di Trento: al posto del buono si eroga direttamente la somma di denaro equivalente su conto del malato, che così avrà la possibilità di acquistare anche online oppure in altri negozi. E' una proposta a costo zero, che potrà cambiare in meglio la vita dei celiaci valdostani".

"Come già fatto altre volte - ha concluso Marialice Boldi, segretaria del Carroccio in Valle d'Aosta - la Lega mostra attenzione verso la sanità e, in particolare, verso le patologie un po' dimenticate. Dopo la fibromialgia e l'endometriosi, questa volta ci occupiamo della celiachia".



