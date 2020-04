Coronavirus: allarme Pére Laurent, sono 57 i pazienti positivi

Sono 57 (su 120) i pazienti del refuge Père Laurent di Aosta che sono risultati positivi al coronavirus. Il dato è stato fornito da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi in Valle d'Aosta, che ha sottolineato come si tratti di una "situazione di emergenza".

I dirigenti della struttura, che è privata e convenzionata con l'amministrazione regionale, sono stati convocati oggi pomeriggio in regione per predisporre azioni finalizzate ad arginare la diffusione del contagio.

Nelle altre microcomunità la situazione è stabile e tutti i pazienti sono sottoposti a tamponi: per il momento sono stati registrati casi positivi a Pontey, Valtournenche, Antey e Verres, a Briusson e Chatillon sono stati effettuati tamponi sul personale, nelle strutture dell'alta valle non sono segnalati né decessi né casi positivi.