'Il lavoro dentro e fuori dal carcere', evento ad Aosta

Continua la rassegna #Vdalavora, con l'obiettivo di portare al centro del dibattito regionale il tema del lavoro nelle sue diverse sfaccettature. Il primo appuntamento dell'anno, dal titolo 'Per un lavoro fuori. Il lavoro in carcere e fuori dal carcere: una leva di riscatto', si terrà mercoledì 17 maggio alle ore 17.30 presso l'Auditorium del Conservatoire de la Vallée d'Aoste, cioè all'interno della Torre dei Balivi, che è stata per secoli e fino al 1984 la prigione della città. Lo comunica l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione, lavoro, trasporti e mobilità sostenibile.

L'evento è realizzato con la Casa circondariale di Brissogne e rappresentanti del Terzo Settore. Saranno raccontate storie di ex detenuti che ora sono parte attiva e produttiva della società e di imprenditori valdostani che hanno trovato collaboratori fidati. "#Vdalavora - afferma l'assessore Luigi Bertschy - si propone di affrontare tutte le tematiche che riguardano la diffusione della cultura del lavoro nella comunità. Il nostro obiettivo è mettere al centro della nostra azione politica la persona e l'importanza che il lavoro riveste per la crescita individuale e per quella di ogni singola realtà lavorativa".

A testimonianza della possibilità di riabilitazione lavorativa saranno presentate, tra l'altro, le esperienze imprenditoriali interne alla casa circondariale di Brissogne: il Panificio 'Brutti e buoni', gestito dalla Cooperativa sociale Enaip Vallée d'Aoste e la lavanderia gestita dalla Cooperativa sociale Mont-Fallère. L'incontro si rivolge anche agli imprenditori. Per partecipare è necessario iscriversi (disponibili 100 posti) tramite il sito http://www.vdalavora.it o scaricando l'app #Vdalavora da Google play o App store di Apple.