Ridurre divario di genere nei cda, al via Women on board,

La Valle d'Aosta aderisce al percorso formativo "Women on board", organizzato da Federmanager e Manager Italia, per il tramite della Consigliera di Parità, per "ridurre il divario di genere nei consigli di amministrazione e sviluppare un'adeguata preparazione e competenze tecnico-giuridico-pratiche per coloro che intendessero candidarsi per tali posizioni". L'iniziativa - promossa dall'assessorato regionale alla formazione e lavoro - si rivolge principalmente alle donne, a livello interregionale, per contribuire al confronto sulle informazioni necessarie e sull'accesso per posizioni di responsabilità in aziende e in società pubbliche e private.

Il corso è gratuito e prevede 42 ore di formazione, suddivise in sette moduli, ciascuno di tre ore, in modalità ibrida, on line e in presenza, nelle sedi ospitanti (in Valle d'Aosta il percorso sarà completamente online), ma con necessità di essere collegati alla piattaforma on line con il proprio pc e con una presenza ad almeno l'80% del percorso. I requisiti minimi di partecipazione sono il possesso della laurea magistrale oppure essere iscritti da dieci anni a un ordine professionale tra i seguenti: dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. L'iscrizione è da perfezionare entro l'11 maggio al seguente link https://forms.office.com/e/rSU5Aqt4Rx .