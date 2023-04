Imprese: sostegno allo sviluppo, pronti contributi

La Giunta regionale ha approvato le disposizioni applicative della legge regionale 31 del 2022 riguardante gli "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato". In particolare, la delibera riguarda il sostegno allo sviluppo della nuova imprenditorialità, attraverso la concessione di contributi - da 10.000 a 80.000 euro - per la nascita di nuove imprese sul territorio valdostano da parte di donne, giovani e disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato. Complessivamente sono stati stanziati 220 mila euro annuali fino al 2025.