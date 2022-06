Tedx a Courmayeur, 'Oltre il confine' tra ricerca e impresa

"Oltre il confine" è il tema scelto per il TedxCourmayeur in programma sabato 18 giugno prossimo.

L'evento, come gli altri Tedx, fa vivere a livello locale un'esperienza simile a quella proposta da Ted, organizzazione no-profit che dal 1984 organizza conferenze in oltre 117 lingue, dalla scienza al business, di solito sotto forma di discorsi brevi e 'potenti' (18 minuti o meno).

Il TedxCourmayeur si terrà nella sala Cinema delle Alpi, ai 2.173 metri del Pavillon, su Skyway Monte Bianco. Protagonisti saranno sei speakers: Dalia Palombo (dopo il master all'Harvard Law School, un dottorato di ricerca all'Università di Maastricht diventa prima Senior research Fellow all'Università di San Gallo e poi teacher assistant all'Università di Tillburg); Manuel Milliery (ceo di Papkot, la startup che sta rivoluzionando il mondo del packaging attraverso l'attuazione di materiali innovativi che sostituiscono l'utilizzo di plastiche); Marta Burgay (ricercatrice dell'Osservatorio astronomico di Cagliari, ha scoperto l'esistenza della prima pulsar doppia e fatto parte del team che ha scoperto per la prima volta la sorgente degli Frb); Davide Bettoni (ceo della Mavel, l'azienda di Pont-Saint-Martin che guarda alla mobilità del futuro: elettrico e idrogeno sono il binomio perfetto per i grandi investimenti del futuro); Fabio Truc (ha svolto attività di ricerca in fisica delle particelle elementari presso il Cern e ha contribuito alla realizzazione del primo esperimento al mondo di teletrasporto e ha partecipato a un progetto sulle implicazioni della meccanica quantistica nell'attività cerebrale); Giancarlo Orsini (manager, family banker e divulgatore scientifico, è una figura di punta nel campo della formazione per Banca Mediolanum da oltre 26 anni).

Il ritrovo per gli ospiti del TedxCourmayeur è alle 16.30 alla partenza della funivia e si possono anche acquistare biglietti per seguire l'evento da remoto.

Durante la mattinata, dedicata ai partner dell'evento, si terranno due tavole rotonde: una sugli 'émigrés valdôtains', assieme alla Fondation Emile Chanoux e l'altra, con il Gal della Valle d'Aosta, la Pépinières e ad altre start up, per costruire il primo smart village valdostano.