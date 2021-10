Clown dottori di Missione Sorriso si raccontano in un libro

"Il naso rosso, vissuti ed emozioni di un clown dottore in ospedale" è il titolo del libro realizzato dall'associazione Missione Sorriso Valle d'Aosta - Clown Dottori, con il patrocinio del Consiglio Valle e dell'Usl.

Sarà presentato martedì 26 ottobre, alle 17, alla Cittadella dei Giovani di Aosta.

"Il volume - si legge in una nota - raccoglie tante storie raccontate attraverso le parole dei volontari di Missione Sorriso, arricchiti da contributi scientifici, che rappresentano la storia dell'associazione fin dalla sua creazione nel 2004: una narrazione di ammalati e malattie, di curanti e terapie, che descrive la solidarietà umana, onesta e disinteressata, che passa per le azioni empatiche di uomini e donne che indossano nasi rossi, buffe scarpe, donano spade e fiori di palloncini".

Un libro "che emoziona, ma che sa anche spiegare in termini prettamente tecnici che cosa c'è dietro a un Naso Rosso, la maschera più piccola del mondo".