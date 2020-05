Fase 2: in 2/a commissione audizioni Avif e rifugisti

In vista della predisposizione della terza proposta di legge di aiuti economici per l'emergenza coronavirus la seconda commissione consiliare 'Affari generali' audirà anche i responsabili dell'Associazione valdostana impianti a fune e i gestori dei rifugi. E' quanto prevede il nuovo calendario dei lavori. Domani si terranno anche gli incontri con l'associazione maestri di sci, il Cpel e il presidente dell'Associazione 'Partite Iva insieme per cambiare'.

Mercoledì pomeriggio ci saranno poi le audizioni con i componenti della Giunta regionale.