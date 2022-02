Covid: Usl, entro dieci giorni chiusura terzo reparto

"Dovremmo riuscire a chiudere il Covid 3 e restituire i letti alle chirurgie entro dieci giorni".

Lo spiega il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini che aggiunge: "Ogni giorno abbiamo una lenta decrescita quotidiana di uno o due pazienti in meno in ospedale, che beneficia del complessivo attuale calo dei contagi dopo circa quindici giorni".

Rispetto alle prescrizioni di antivirali da parte delle Usca "siamo sul centinaio: solo il 5% per cento dei contagiati curati con questa terapia vengono ricoverati. Insieme alle cure con i monoclonali permettono di tenere libero l'ospedale. Siamo fra le regioni più virtuose su questo fronte".

Le vaccinazioni, infine, "continuano a non decollare, abbiamo numeri bassissimi rispetto a prima: in media vengono somministrate 400 dosi al giorno".