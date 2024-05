Aosta Factor spa, Sabrina Janin nuova presidentessa

Sabrina Janin è la nuova presidentessa di Aosta Factor spa, società partecipata al 79,31% da Finaosta spa e per la parte restante dalla Banca Popolare di Milano. La nomina è stata fatta dall'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e per il rinnovo degli organi sociali. Del cda fanno parte anche Genny Bouc, Mattia Sisto, Jean Gadina e Luca Merano. Aosta Factor ha chiuso il bilancio 2023 con un utile di due milioni e 543.246 euro e un turnover realizzato pari a 1.405,8 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto al 2022.



