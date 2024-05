"Ero con Marotta ed Ausilio ieri, ha già parlato il direttore Marotta. Per quanto mi riguarda posso solo ringraziare Steven Zhang, con me è sempre stato un ottimo presidente. In questi anni mi ha sempre supportato e sopportato, è sempre stato di grandissimo aiuto. Ora si tratta di questioni tecniche ed è giusto che parli Marotta e chi di dovere". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il pareggio contro la Lazio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA