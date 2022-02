Covid: da 16 febbraio in Vda riaprono alle visite le Rsa

Dal 16 febbraio saranno riaperte alle visite dei familiari e dei visitatori le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche, private e convenzionate della regione, secondo le disposizioni statali in vigore. Vengono anche consentite le uscite degli utenti. L'ordinanza è stata firmata oggi dal presidente della Regione Erik Lavevaz, in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico. Vengono anche consentite le uscite degli utenti. La decisione è stata presa in relazione a una nota dell'assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, anche su richiesta dei rappresentanti degli enti locali, sentiti i referenti sanitari competenti dell'Usl della Valle d'Aosta.