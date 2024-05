Comune di Aosta, nuovi arredi urbani nel centro storico

La Giunta comunale di Aosta ha dato il via al progetto di sistemazione dei nuovi arredi urbani in piazza Giovanni XXIII, piazza Roncas e via Garibaldi.

"L'Amministrazione comunale - si legge in una nota - ha evidenziato la necessità di rendere tali aree, e quelle a esse limitrofe, maggiormente vivibili da parte dei cittadini e dei turisti grazie a punti di sosta accoglienti e funzionali e alla presenza di vegetazione per portare colore e frescura, abbellendole con nuovi arredi e un verde curato". L'importo complessivo delle opere non sarà superiore a 150 mila euro. Il progetto "individua per piazza Giovanni XXIII la posa di una grande isola fissa costituita da una fioriera con sedute e un allestimento verde con alberelli, fiori e arbusti, oltre all'impianto di irrigazione automatica, nonché nove panche mobili e quattro fioriere quadrate con fiori/arbusti. Con l'occasione si andrà a ripristinare o, se necessario, a sostituire la fontana dell'adiacente piazza Roncas, posata nel 2017 insieme alla pavimentazione e ai nuovi arredi, ma oggi ammalorata. Per via Garibaldi, invece, si prevede la posa di 28 fioriere tonde in acciaio di grandi dimensioni con alberelli, fiori e arbusti, di cui 10 sul lato Ovest e 18 sul lato Est, al fine di caratterizzare lo spazio creando una separazione tra i marciapiedi e la carreggiata. Tale configurazione servirà a valorizzare l'area in attesa della realizzazione di uno studio più approfondito e di una progettazione complessiva, da ottenere a seguito di un concorso, che valorizzi compiutamente la zona dell'Arco di Augusto nel prossimo futuro".



