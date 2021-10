Ddl Zan, 29 ottobre flash mob ad Aosta promosso da Arcigay

Arcigay Valle d'Aosta Queer Vda ha organizzato per venerdì 29 ottobre un flash mob in piazza Arco d'Augusto dalle 18,45 alle 19,15 per protestare contro "l'affossamento in Senato del Ddl Zan".

Il Ddl è stato "fermato in Senato con una procedura furbesca che ha affossato definitivamente un provvedimento - scrivono in una nota - che l'Italia e la comunità Lgbtq + aspetta da un quarto di secolo. Il Ddl Zan comprendeva anche una tutela contro misoginia e abilismo" atteggiamento che discrimina i disabili.

"Ieri, la politica ha avuto paura e codardamente, senza metterci facce e nomi, senza assumersi responsabilità dirette, ha deciso che una parte della comunità italiana non esiste e non ha diritti - prosegue la nota -. Dobbiamo ribadire coi nostri corpi che noi esistiamo, nonostante la politica, nonostante chi ci odia, e che continueremo a combattere per i nostri diritti".