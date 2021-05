Assunzioni interinali a Usl, Lega chiede chiarimenti

La Lega Valle d'Aosta ha depositato questa mattina un'interrogazione a risposta scritta relativa alle modalità di gestione dell'affidamento del servizio di somministrazione del personale a tempo determinato per l'Azienda Usl della Valle d'Aosta. Lo ha comunicato con un post su Facebook il consigliere Stefano Aggravi. "Credo sia necessario approfondire - spiega - come viene definito il fabbisogno di personale da somministrazione, le modalità di verifica dei requisiti dello stesso, nonché capire se in caso di procedura concorsuale promossa dall'Azienda chi ha già lavorato in somministrazione benefici di qualche punteggio in più.

L'attività svolta dall'Usl è fondamentale e non soltanto in questa difficile fase pandemica, nessuna ombra o dubbio deve pertanto esserci in attività di questo genere".