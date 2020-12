Incidenti stradali: scontro a Gressan, 26enne in rianimazione

E' stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta una ventiseienne valdostana coinvolta in un incidente stradale tra tre auto avvenuto venerdì a Gressan verso le 20.

Il conducente del veicolo su cui la giovane viaggiava come passeggera, un uomo di 28 anni, si trova invece in medicina d'urgenza, come la donna di 41 anni che guidava una delle altre due auto coinvolte. Il conducente del terzo veicolo, illeso, non ha avuto necessità di intervento sanitario.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.