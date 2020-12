Aggressione vicino stazione Aosta, un arresto per tentato omicidio

Per tentato omicidio la polizia di Aosta ha arrestato H.M., di 36 anni, originario del Marocco, che ha spaccato una bottiglia di vetro e ha utilizzato il collo per aggredire un connazionale. E' avvenuto mercoledì sera nei pressi della stazione ferroviaria di Aosta. La lite - secondo gli agenti - è scoppiata era per futili motivi.

La 'vittima' ha riportato ferite al petto, alla gola e alle braccia ed è stato portato in ospedale.

L'aggressore, "già conosciuto alle Forze dell'ordine perché già in passato si è reso responsabile di vari reati", è stato condotto nel carcere di Brissogne.