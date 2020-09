Coronavirus: 48 positivi in Valle d'Aosta

Sono 48 i pazienti positivi al coronavirus in Valle d'Aosta, uno in meno rispetto a venerdì scorso, secondo il bollettino emesso oggi dalla Regione, in base ai dati forniti dall'Usl. I ricoverati all'Ospedale Parini sono tre (tre in meno), mentre 45 sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati da venerdì ad oggi sono stati 525.