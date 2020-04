Controlli Carabinieri, lunghe code alle porte di Aosta

I carabinieri del Gruppo Aosta hanno predisposto un servizio di controllo, inserito in un'ordinanza del questore, all'ingresso e all'uscita di Aosta, all'altezza di Saint-Christophe. Lunghe code si sono formate quindi sulla strada statale 26: i militari verificano la regolarità degli spostamenti in base alle limitazioni sulla mobilità legate all'emergenza del nuovo coronavirus. Domenica scorsa la presidenza della Regione aveva annunciato per questa settimana una intensificazione dei controlli sulla rete viaria, "per evitare che il periodo pasquale possa generare nuovi arrivi da fuori Valle e spostamenti ingiustificati sul territorio regionale".