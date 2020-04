Coronavirus: Testolin, piano contro furbetti seconde case

"Stiamo attivando un piano straordinario di controlli per le festività di Pasqua. L'obiettivo è contenere l'arrivo di villeggianti nelle seconde case della Valle d'Aosta. E' in corso un'interlocuzione con le forze dell'ordine per organizzare e coordinare i presidi sul territorio per tutte le 24 ore". Lo ha detto all'ANSA il presidente della regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin.