Coronavirus: sono 63 gli operatori sanitari positivi in Vda

Sono 63 gli operatori sanitari dell'Usl della Valle d'Aosta che sono risultati positivi al coronavirus Covid-19. Il dato è stato fornito da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza in Valle d'Aosta. Tra questi ci sono 28 infermieri, 17 medici, sette amministrativi, sei Oss e quattro tecnici.

"Costituiscono circa il 3% dei dipendenti - ha detto Montagnani - e questo è un risultato confortante per le misure messe in atto".