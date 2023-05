Affluenza in leggero calo per il ballottaggio a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Affluenza ai seggi in leggero calo a Terni nel ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco.

Secondo il dato di mezzogiorno riportato dal sito del ministero dell'Interno è del 9,23 per cento contro l'11,91 della precedente consultazione.

Nel ballottaggio sono in lizza Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare, e Orlando Masselli, esponente di FdI che rappresenta in centrodestra. Quest'ultimo in mattinata si è recato al suo seggio e ha votato mentre Bandecchi, che non risiede a Terni, sta trascorrendo la giornata in famiglia a Roma.

In leggera discesa anche la percentuale di coloro che si sono recati ai seggi a Umbertide, il 14,67 per cento mentre erano stati, sempre alle 12, il 16,98 nella passata consultazione. Qui si sfidano il sindaco uscente Luca Carizia, sostenuto da tutto il centrodestra, e Sauro Anniboletti, con un centrosinistra nel quale si è concretizzato l'apparentamento tra Pd e M5s. (ANSA).