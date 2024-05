L'Umbra nel Piano strategico Grandi progetti beni culturali

Prevede due interventi in Umbria il Piano Strategico "Grandi progetti beni culturali", per il quale il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato cinque decreti riguardanti che si articola in "Riprogrammazione delle risorse finanziarie".

A Perugia due milioni di euro sono destinati al riallestimento completo degli spazi del museo archeologico nazionale dell'Umbria di Perugia.

A Terni, invece, interessata l'area archeologica di Carsulae. Per la valorizzazione e nuova fruizione dei resti del foro e della basilica saranno impiegati due milioni di euro.





