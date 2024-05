Caso Falcinelli, la Procura di Roma avvia un'indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati o ipotesi di reato, in relazione alla vicenda di Matteo Falcinelli, il 25enne legato e malmenato dagli agenti a Miami dopo l'arresto.

Il procedimento è stato aperto alla luce della segnalazione arrivata a piazzale Clodio dal Consolato.

In attesa della denuncia da parte del ragazzo, in cui si potrebbero ipotizzare i reati di tortura e lesioni, gli inquirenti dovranno valutare le questione legate alla competenza e alla giurisdizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA