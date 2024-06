Nvidia dà volto e voce ai chatbot con gli umani digitali

Durante la prima giornata del Computex, fiera tecnologica che si svolge ogni anno a Taipei, Nvidia ha svelato gli "umani digitali". Si tratta di piccole intelligenze artificiali che rispondono non solo con il testo ma anche con l'audio ed espressioni facciali, quindi in video, in vari contesti. Nvidia, nell'annunciare la novità, ha parlato di un utilizzo in ambito commerciale ma anche nei videogame.

"La prossima rivoluzione industriale è appena iniziata" ha sottolineato l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huan, nel presentare la piattaforma Ace, Avatar Cloud Engine, per creare avatar umani realistici in settori come l'assistenza clienti e l'intrattenimento. In esecuzione localmente sui dispositivi per la comprensione del linguaggio naturale, la sintesi vocale, l'animazione facciale e altro ancora, i cosiddetti "digital humans" non condivideranno dati e informazioni online, preservando così la sicurezza delle piattaforme su cui girano. Al Computex, l'azienda ha mostrato una video demo di Covert Protocol, gioco sviluppato dal partner Inworld AI, in cui il giocatore comanda un personaggio a cui può dare voce in tempo reale, per interagire con il mondo circostante.

"I digital humans alimentati dall'intelligenza artificiale generativa sono destinati a ridefinire il modo in cui ci interfacciamo con i giochi e i computer. Invece di digitare, cliccare o scorrere, gli umani digitali permetteranno ai giocatori di interagire con la tecnologia come faremmo con gli altri esseri umani: con un linguaggio naturale ricco di emozioni, espressioni facciali e gesti" spiega una nota di Nvidia. Alla conferenza, l'azienda ha svelato anche Project G-Assist, un assistente IA che fornisce supporto contestuale per giochi e applicazioni sul Pc. È sufficiente porre una domanda e il chatbot fornirà risposte con messaggi vocali o di testo. Può aiutare a rispondere a quesiti su creature, oggetti, storia, obiettivi, missioni difficili e altro ancora. Project G-assist può anche configurare il sistema di gioco per ottenere prestazioni ed efficienza ottimali.

