Le Borse europee aprono in flessione in una settimana la cui lente è sulla Bce, attesa giovedì ad sforbiciata sui tassi.

Parigi segna in avvio un -0,29% con il Cac 40 a 7.974 punti.

Londra cede lo 0,33% con il Ftse 100 a 8.235 punti. Invariata Francoforte con il Dax a 18.603 punti.



