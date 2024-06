Meloni, il voto è un referendum fra due modelli di Europa

"Penso che il voto dell'8 e 9 sia un referendum su che modello di Europa si immagina: tra chi pensa che la transizione verde si faccia con l'elettrico cinese e chi è per la neutralità tecnologica, tra chi pensa di incentivare la carne sintetica e chi le produzioni d'eccellenza europee, tra un'Unione europea che ci sanziona perché cerchiamo di sostenere le famiglie a fare figli e un'Unione europea che finalmente capisce che senza l'incentivo a mettere al mondo dei bambini noi siamo spacciati come civiltà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Agorà, su Rai3.

"È un referendum - ha aggiunto -: per la prima volta ci troviamo di fronte alla possibilità di cambiare qualcosa in Europa con una maggioranza diversa. E' una sfida che fino a qualche tempo era impensabile, vorremmo giocarla fino in fondo, ci serve il consenso degli italiani".



