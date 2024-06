Seul ripristina attività militari al confine intercoreano

La Corea del Sud ripristinerà tutte le attività militari di confine limitate dal patto di riduzione delle tensioni siglato nel 2018 con Pyongyang. La decisione è maturata dopo che il presidente Yoon Suk-yeol ha dato il via libera alla mozione di stop totale del patto in risposta all'invio della scorsa settimana di centinaia di palloncini dalla Corea del Nord in territorio sudcoreano pieni di spazzatura e letame. Yoon ha firmato la misura poco dopo la sua approvazione da parte del governo, all'indomani della proposta avanzata dal Consiglio di sicurezza nazionale contro la campagna del Nord su palloncini e disturbo dei segnali Gps.





