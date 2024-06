Tim Summer Hits, da Venditti a Tozzi, da Fedez ad Annalisa

Da Antonello Venditti a Loredana Bertè, da Fedez e Annalisa a Toni Effe e agli Articolo 31, dagli Eiffel 65 a Fiorella Mannoia e Elodie, e poi i Pooh, Umberto Tozzi, Raf, Tommaso Paradiso e Corona: sono tantissimi gli artisti che si esibiranno ai Tim Summer Hits, la kermesse musicale di Rai 1 condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, in programma in piazza del Popolo a Roma dall'11 al 14 giugno,con le colonne sonore dell'estate 2024 per l'evento organizzato in collaborazione con il Comune di Roma. Nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, si è tenuta la presentazione dello show con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, i conduttori Andrea Delogu e Carlo Conti, presenti anche il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e la direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala. E ancora Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners, e Gian Paolo Tagliavia, ad di Rai Pubblicità. Il concerto sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2 con quattro appuntamenti. La data di esordio è venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il il best of per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata. "Siamo felicissimi non solo di avere nuovamente questo straordinario appuntamento, quest'anno sarà ancora più grande, più bello e più ricco. Ringrazio l'assessore Onorato per aver lavorato per dare a Roma questo importante evento. Per noi la musica è importantissima. Ci vuole tanta musica. Abbiamo particolare cura per gli appuntamenti musicali e riuscire a portare a piazza del Popolo tantissimi artisti di alto livello gratuitamente per 4 giorni è un grande risultato, anche per il turismo", ha detto Gualtieri. "Roma torna a essere la Capitale dei grandi eventi. I dati sono impressionanti, l'anno scorso ci sono stati più di 50 milioni di presenze turistiche. La città è tornata a vivere e le piazze devono essere accessibili e piene per tutti, siamo consapevoli che non tutti si possono permettere un biglietto. Si deve quindi garantire a tutti la possibilità di ascoltare gli artisti che riempiono quei luoghi", ha aggiunto Onorato. Ecco la suddivisione degli artisti delle quattro serate. Martedì 11 giugno ci saranno: Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D'amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai e The Kolors.Mercoledì 12 giugno sarà il turno di Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Clara, Coma_Cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D'Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso e Tony Effe. Giovedì 13 giugno saliranno sul palco Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Bigmama, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Emis Killa, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Gigi D'Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, Nek, Pooh, Rose Villain e Tony Effe. Per l'ultimo giorno venerdì 14 giugno sono previsti Aiello, Anna, Benji & Fede, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Emma, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, La Rappresentante Di Lista, La Sad, Mr. Rain, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Sarah e Umberto Tozzi. Carlo Conti, durante la conferenza di presentazione, ha rivelato: "Quando mi è stata fatta la proposta di presentare Tim Summer Hits ancora non si parlava ancora della possibilità di condurre Sanremo, ero impegnato e pronto a vedere la Fiorentina nella partita di andata dei quarti di finale della Conference League. Poi, preso dall'entusiasmo per la prestazione sportiva della squadra, ho accettato". Questo è un debutto per il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival 2024 in Piazza del Popolo: "Sono onorato di fare questi eventi al fianco di Andrea Delogu, che conosco bene perché in tempi non sospetti l'avevo inserita nella Commissione dei miei primi Sanremo. È un'ottima conduttrice, ha facilità di linguaggio, simpatia, brio, ritmo e ha orecchio musicale per stare su un palco del genere". Andrea Delogu si è detta molto felice di tornare all'evento che è nato proprio con lei. Tra i nomi che si sono aggiunti in queste ore ci sono Fiorella Mannoia, Pooh, Tommaso, Paradiso, Antonello Venditti, Umberto Tozzi e Corona per cantare le canzoni più importanti della loro estate musicale. Conti ha rivelato che Raf canterà Self Control, che proprio quest'anno taglia il traguardo delle 40 candeline, mentre tutti sperano che Venditti canti Notte prima degli esami, visto l'approssimarsi per gli studenti della maturità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA